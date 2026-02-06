В Петербурге возбудили дело о халатности после убийства мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района после убийства 9-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, сообщил СК РФ.

"Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга (часть 2 статьи 293 УК РФ )", – говорится в сообщении

В понедельник СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области . Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.

Как отмечают в СК, в семье погибшего ребенка воспитывались семеро детей в возрасте от полугода до 12 лет. Семья состояла на учете в органах системы профилактики с 2025 года.

При этом, как установило следствие, сотрудники школы, где уже учились двое детей из этой семьи, располагая сведениями о том, что еще один ребенок достиг школьного возраста, не оказали его матери "должного содействия по зачислению его в школу".

Также установлено, что с сотрудники учреждения социального обслуживания не вносили в органы опеки предложения о применении к матери мальчика мер, предусмотренных законодательством, в связи с ненадлежащим исполнением ею своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.