В Петербурге возбудили дело о халатности после убийства мальчика
19:20 06.02.2026 (обновлено: 20:52 06.02.2026)
В Петербурге возбудили дело о халатности после убийства мальчика
В Петербурге возбудили дело о халатности после убийства мальчика
санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района после убийства 9-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, сообщил СК РФ.
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга (часть 2 статьи 293 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Стихийный мемориал в память об убитом девятилетнем мальчике в гипермаркете в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Петербурге появился стихийный мемориал в память об убитом мальчике
4 февраля, 17:27
В понедельник СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.
Как отмечают в СК, в семье погибшего ребенка воспитывались семеро детей в возрасте от полугода до 12 лет. Семья состояла на учете в органах системы профилактики с 2025 года.
При этом, как установило следствие, сотрудники школы, где уже учились двое детей из этой семьи, располагая сведениями о том, что еще один ребенок достиг школьного возраста, не оказали его матери "должного содействия по зачислению его в школу".
Также установлено, что с сотрудники учреждения социального обслуживания не вносили в органы опеки предложения о применении к матери мальчика мер, предусмотренных законодательством, в связи с ненадлежащим исполнением ею своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.
"При этом информация о том, что мать ребенка допускала проживание своих детей в неблагоустроенном помещении с антисанитарными условиями, их бродяжничество и попрошайничество, а также не обеспечивала получение детьми общего образования, имелась в распоряжении указанных должностных лиц", – отмечают в СК РФ.
Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, в зале заседаний Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге стер видео с камер наблюдения
3 февраля, 19:10
 
Санкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
