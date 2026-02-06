В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Тридцать семь случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, зарегистрировано среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, в больнице остаются 6 человек, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.

В среду ведомство сообщало о выявлении в школе №39 очага острой кишечной инфекции. Было госпитализировано семь человек, у троих выявлен норовирус. Учебный процесс был приостановлен, в учебном заведении проводили дезинфекцию и отбор водопроводной воды, продуктов и готовых блюд.