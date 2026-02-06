Рейтинг@Mail.ru
В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 06.02.2026 (обновлено: 14:01 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/peterburg-2072692098.html
В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления
В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления - РИА Новости, 06.02.2026
В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления
Тридцать семь случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, зарегистрировано среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:00:00+03:00
2026-02-06T14:01:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ксп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
https://ria.ru/20260130/norovirus-2071111674.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ксп
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), КСП
В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления

В школе Петербурга 37 человек подхватили норовирус

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Тридцать семь случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, зарегистрировано среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, в больнице остаются 6 человек, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.
В среду ведомство сообщало о выявлении в школе №39 очага острой кишечной инфекции. Было госпитализировано семь человек, у троих выявлен норовирус. Учебный процесс был приостановлен, в учебном заведении проводили дезинфекцию и отбор водопроводной воды, продуктов и готовых блюд.
"По состоянию на 6 февраля зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО "КСП "Волна". На стационарном лечении остаются 6 человек. Согласно результатам исследований, у заболевших и контактных лиц обнаружена норовирусная инфекция", - говорится в сообщении.
В настоящее время, по информации управления Роспотребнадзора, в школе продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
У жителей деревни в Костромской области выявили норовирус
30 января, 02:11
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КСП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала