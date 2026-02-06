https://ria.ru/20260206/peterburg-2072692098.html
В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления
В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления
В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления
Тридцать семь случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, зарегистрировано среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:00:00+03:00
2026-02-06T14:00:00+03:00
2026-02-06T14:01:00+03:00
санкт-петербург
В школе в Петербурге выявили 37 случаев отравления
В школе Петербурга 37 человек подхватили норовирус
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Тридцать семь случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, зарегистрировано среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, в больнице остаются 6 человек, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.
В среду ведомство сообщало о выявлении в школе №39 очага острой кишечной инфекции. Было госпитализировано семь человек, у троих выявлен норовирус. Учебный процесс был приостановлен, в учебном заведении проводили дезинфекцию и отбор водопроводной воды, продуктов и готовых блюд.
"По состоянию на 6 февраля зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга
, а также у сотрудника пищеблока АО "КСП
"Волна". На стационарном лечении остаются 6 человек. Согласно результатам исследований, у заболевших и контактных лиц обнаружена норовирусная инфекция", - говорится в сообщении
.
В настоящее время, по информации управления Роспотребнадзора
, в школе продолжаются противоэпидемические мероприятия.