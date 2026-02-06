https://ria.ru/20260206/orenburg-2072626763.html
Игрок сборной Армении перешел из "Арсенала" в "Оренбург" на правах аренды
Игрок сборной Армении перешел из "Арсенала" в "Оренбург" на правах аренды
Игрок сборной Армении перешел из "Арсенала" в "Оренбург" на правах аренды
Футболист сборной Армении Тигран Аванесян на правах аренды перешел в "Оренбург" из тульского "Арсенала", сообщает Telegram-канал оренбургской команды Российской РИА Новости Спорт, 06.02.2026
