Игрок сборной Армении перешел из "Арсенала" в "Оренбург" на правах аренды
Футбол
 
10:52 06.02.2026 (обновлено: 11:31 06.02.2026)
Игрок сборной Армении перешел из "Арсенала" в "Оренбург" на правах аренды
Игрок сборной Армении перешел из "Арсенала" в "Оренбург" на правах аренды
Футболист сборной Армении Тигран Аванесян на правах аренды перешел в "Оренбург" из тульского "Арсенала", сообщает Telegram-канал оренбургской команды Российской РИА Новости Спорт, 06.02.2026
первая лига, спорт, арсенал (лондон), оренбург, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Первая лига, Спорт, Арсенал (Лондон), Оренбург, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Игрок сборной Армении перешел из "Арсенала" в "Оренбург" на правах аренды

Тигран Аванесян перешел из "Арсенала" в "Оренбург" на правах аренды

© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКАТигран Аванесян
Тигран Аванесян - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКА
Тигран Аванесян. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Футболист сборной Армении Тигран Аванесян на правах аренды перешел в "Оренбург" из тульского "Арсенала", сообщает Telegram-канал оренбургской команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2025/26 с приоритетным правом выкупа.
Аванесян является воспитанником московского ЦСКА, он выступал за юношеские команды армейцев, также играл за "Тамбов", ивановский "Текстильщик", калининградскую "Балтику" и "Арсенал". В его активе три матча за сборную Армении.
