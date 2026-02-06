https://ria.ru/20260206/moshennik-2072617261.html
В МВД предупредили о мошеннической схеме с кешбэком за онлайн-покупки
В МВД предупредили о мошеннической схеме с кешбэком за онлайн-покупки - РИА Новости, 06.02.2026
В МВД предупредили о мошеннической схеме с кешбэком за онлайн-покупки
Мошенники стали предлагать потенциальным жертвам получить "кешбэк" за онлайн-покупки, эти ссылки обычно ведут на фейковые сайты маркетплейсов, сообщило... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T09:55:00+03:00
2026-02-06T09:55:00+03:00
2026-02-06T09:55:00+03:00
технологии
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90862/61/908626174_0:285:5459:3356_1920x0_80_0_0_2973d39765b60e70abbd7a603033d48b.jpg
https://ria.ru/20260204/gosduma-2072073883.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90862/61/908626174_304:0:5157:3640_1920x0_80_0_0_061956cb3857dde781184655b324f5b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Технологии, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В МВД предупредили о мошеннической схеме с кешбэком за онлайн-покупки
МВД: мошенники стали предлагать кешбэк за онлайн-покупки с фейковыми сайтами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Мошенники стали предлагать потенциальным жертвам получить "кешбэк" за онлайн-покупки, эти ссылки обычно ведут на фейковые сайты маркетплейсов, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Мошенники в феврале рассылают сообщения: "Вы получили 15% кешбэка за покупки! Активируйте до…" Цель - активные покупатели на маркетплейсах", – предупреждает ведомство в своем Telegram-канале
.
Как уточняется, при этом используется схема, когда ссылка на якобы выгодную акцию ведет на сайт-клон банка или маркетплейса, где пользователь вводит свой логин, пароль и смс-код. Эти данные попадают к мошенникам, что приводит к краже денег.
Полиция советует не переходить по ссылкам в мессенджерах и заходить на онлайн-платформы только через их официальные приложения или через сайты. Также рекомендуется внимательно относится к сообщениям о "выгодных" акциях.
"Много "срочно", "последний шанс", "только сегодня" - всё это повод сразу удалить сообщение", – отмечают в профильном управлении ГУМВД.