В МВД предупредили о мошеннической схеме с кешбэком за онлайн-покупки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Мошенники стали предлагать потенциальным жертвам получить "кешбэк" за онлайн-покупки, эти ссылки обычно ведут на фейковые сайты маркетплейсов, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Мошенники в феврале рассылают сообщения: "Вы получили 15% кешбэка за покупки! Активируйте до…" Цель - активные покупатели на маркетплейсах", – предупреждает ведомство в своем Telegram-канале

Как уточняется, при этом используется схема, когда ссылка на якобы выгодную акцию ведет на сайт-клон банка или маркетплейса, где пользователь вводит свой логин, пароль и смс-код. Эти данные попадают к мошенникам, что приводит к краже денег.

Полиция советует не переходить по ссылкам в мессенджерах и заходить на онлайн-платформы только через их официальные приложения или через сайты. Также рекомендуется внимательно относится к сообщениям о "выгодных" акциях.