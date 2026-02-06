Рейтинг@Mail.ru
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл"
05:53 06.02.2026
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл"
2026-02-06T05:53:00+03:00
2026-02-06T05:53:00+03:00
национальная хоккейная лига (нхл), нэшвилл предаторз, вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нэшвилл Предаторз, Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 2
Нэшвилл
04:15 • Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Якоб Чичрун)
12:48 • Пьер-Люк Дюбуа
(Дилан Строум, Джон Карлсон)
28:42 • Якоб Чичрун
53:11 • Якоб Чичрун
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
37:40 • Джонатан Марчессо
(Эрик Хаула, Адам Уилсби)
41:17 • Майкл Маккаррон
(Коул Смит, Адам Уилсби)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Том Уилсон (5-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (13) и Джейкоб Чикран (29, 54). У "Нэшвилла" отличились Джонатан Маршессо (38) и Майкл Маккэррон (42).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 13 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и отметился голевой передачей.
"Вашингтон" одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Нэшвилл" потерпел второе поражение подряд.
Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Рейнджерс"
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Нэшвилл Предаторз Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
 
