Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл"

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Том Уилсон (5-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (13) и Джейкоб Чикран (29, 54). У "Нэшвилла" отличились Джонатан Маршессо (38) и Майкл Маккэррон (42).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 13 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и отметился голевой передачей.
"Вашингтон" одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Нэшвилл" потерпел второе поражение подряд.
