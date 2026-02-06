Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл"

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Том Уилсон (5-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (13) и Джейкоб Чикран (29, 54). У "Нэшвилла" отличились Джонатан Маршессо (38) и Майкл Маккэррон (42).