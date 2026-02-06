Рейтинг@Mail.ru
14:19 06.02.2026 (обновлено: 14:20 06.02.2026)
"Ветераны России" попросили проверить модельные агентства по делу Эпштейна
сша, россия, краснодар, джеффри эпштейн, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), общество
США, Россия, Краснодар, Джеффри Эпштейн, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Движение "Ветераны России" обратилось к Следственному комитету РФ и Генпрокуратуре с просьбой проверить российские модельные агентства, фигурирующие в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассказал руководитель движения Ильдар Резяпов.
"Ветераны России" направили официальные обращения в СК РФ, Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении всех российских модельных агентств и лиц, упомянутых в рассекреченных документах по делу Эпштейна на предмет "поставок" российских девушек на остров экономиста. Поводом послужили данные, опубликованные министерством юстиции США в конце января 2026 года, где фигурируют российские города и конкретные агентства. Предположительно, они участвовали в поставке молодых девушек для вечеринок Эпштейна", - сказал Резяпов порталу NEWS.ru.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00
Глава движения также добавил, что в массиве файлов Эпштейна упоминаются города Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Саратов, Краснодар, Омск, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Хабаровск и другие. Так, в переписке 2018 года рекомендуется модель по имени Рая из Краснодара, добавил Резяпов, слова которого приводит портал NEWS.ru.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года Эпштейн скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.
Корина Тарницэ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Известная женщина‑ученый обсуждала с Эпштейном переводы для девушек
Вчера, 06:03
 
