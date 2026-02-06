"Ветераны России" попросили проверить модельные агентства по делу Эпштейна

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Движение "Ветераны России" обратилось к Следственному комитету РФ и Генпрокуратуре с просьбой проверить российские модельные агентства, фигурирующие в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассказал руководитель движения Ильдар Резяпов.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.