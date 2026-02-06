ЕК осудила нападки Маска на премьер-министра Испании

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Еврокомиссия осуждает словесные атаки американского предпринимателя Илона Маска в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса после запрета соцсетей для детей младше 16 лет в Испании, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье.

"Мы выражаем полную солидарность с премьер-министром Испании. Мы, разумеется, осуждаем любые атаки в адрес лидеров наших государств-членов. Мы вновь подтверждаем нашу полную солидарность с ними, в том числе посредством тех мер, которые реализуем в рамках Закона о цифровых услугах (DSA)", - сказал Ренье.