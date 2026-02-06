ЕК осудила нападки Маска на премьер-министра Испании

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Еврокомиссия осуждает словесные атаки американского предпринимателя Илона Маска в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса после запрета соцсетей для детей младше 16 лет в Испании, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье.
"Мы выражаем полную солидарность с премьер-министром Испании. Мы, разумеется, осуждаем любые атаки в адрес лидеров наших государств-членов. Мы вновь подтверждаем нашу полную солидарность с ними, в том числе посредством тех мер, которые реализуем в рамках Закона о цифровых услугах (DSA)", - сказал Ренье.
Во вторник Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае объявил, что правительство страны запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. По словам Санчеса, соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение совета министров на следующей неделе. Он объяснил, что мера станет частью нормативного пакета, направленного на создание "здорового цифрового пространства" и борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ.
Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, заявил, что премьер Испании продвигает опасные правила, которые угрожают свободе в интернете и могут превратить страну в государство тотального контроля. Он добавил, что предлагаемые меры затрагивают не только несовершеннолетних, поскольку потребуют жесткой проверки возраста пользователей с использованием документов и биометрических данных, что, по его мнению, подрывает анонимность и создает условия для массового сбора информации. Дуров считает, что введение личной и уголовной ответственности для владельцев платформ приведет к чрезмерной цензуре, а размытые формулировки "ненависти" позволят властям ограничивать нежелательные мнения.
