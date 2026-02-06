Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане проверяют информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина
15:59 06.02.2026 (обновлено: 16:18 06.02.2026)
В Дагестане проверяют информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина
В Дагестане проверяют информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина
происшествия
республика дагестан
дербент
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, республика дагестан, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане проверяют информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина

CC BY-SA 4.0 / ZUFAr / Дагестанский хинкал
Дагестанский хинкал - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
CC BY-SA 4.0 / ZUFAr /
Дагестанский хинкал. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о пищевом отравлении семьи в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о возможном пищевом отравлении семьи в городе Дербент, в том числе несовершеннолетнего ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в управлении, речь идет об отравлении семьи из четырех человек купленным в магазине замороженным полуфабрикатом – хинкалом.
Как сказали РИА Новости в СУСК, речь идет об отравлении семьи из четырех человек купленным в магазине замороженным полуфабрикатом – хинкалом.
ПроисшествияРеспублика ДагестанДербентРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
