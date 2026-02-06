https://ria.ru/20260206/dagestan-2072725842.html
В Дагестане проверяют информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина
В Дагестане проверяют информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина - РИА Новости, 06.02.2026
В Дагестане проверяют информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина
Следователи проверяют информацию о пищевом отравлении семьи в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. РИА Новости, 06.02.2026
В Дагестане проверяют информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина
СК в Дагестане проверяет информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина