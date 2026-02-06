В Дагестане проверяют информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина

МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о пищевом отравлении семьи в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о возможном пищевом отравлении семьи в городе Дербент , в том числе несовершеннолетнего ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в управлении, речь идет об отравлении семьи из четырех человек купленным в магазине замороженным полуфабрикатом – хинкалом.