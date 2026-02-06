Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 77% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
Согласно результатам, большинство (80%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 9% россиян придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 77% граждан РФ заявили, что скорее доверяют президенту РФ, в то время как недоверие Путину выразили 12% опрошенных.
Более половины (55%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 26% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 13% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (43%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 4% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
