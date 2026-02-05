Россия и Бразилия обсудили возможность открытия прямой судоходной линии

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Российская и бразильская стороны обсудили возможность открытия прямой судоходной линии между Санкт-Петербургом и Бразилией для развития торговли, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
"Говоря еще о развитии торговли, мы обсуждали вопросы открытия прямой судоходной линии между Санкт-Петербургом и Бразилией. Это с точки зрения логистики очень удобно и достаточно быстро. Поэтому мы признали, что этот потенциал нужно использовать лучше", - сообщил Оверчук журналистам по итогам заседания.
Ранее в четверг о переговорах по организации прямой морской контейнерной линии между Россией и Бразилией сообщал министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Транспортная группа Fesco планировала запустить контейнерную линию между Россией и Бразилией во втором полугодии 2025 года. Как сообщал в марте вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов, планировалось организовать новый сервис для перевозки рефрижераторных грузов и сухих контейнеров на двух судах из Санкт-Петербурга в Бразилию.
Россия нарастила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов
8 апреля 2025, 10:19