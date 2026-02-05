"Это небезопасно". Разговор Путина и Си Цзиньпина вызвал переполох в Японии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan бурно отреагировали на прошедший в среду разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Это демонстрация силы. Сигнал американскому лидеру Дональду Трампу о том, что резкие движения по вопросу урегулирования украинского конфликта могут быть чреваты, ведь Москва и Пекин стоят плечом к плечу", — высказался другой.
"Американское вооружение теряет эффективность. Россия продвигается вперед на фронте. НАТО нечего противопоставить этой стране — ядерный потенциал не сравним по величине и мощи", — заключили читатели.
Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, уделили внимание вопросам стратегического взаимодействия, международной повестки и торгово-экономического сотрудничества. Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в первой половине года.
