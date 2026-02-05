Рейтинг@Mail.ru
20:45 05.02.2026
"Это небезопасно". Разговор Путина и Си Цзиньпина вызвал переполох в Японии
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan бурно отреагировали на прошедший в среду разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Китай и Россия в очередной раз продемонстрировали всему миру тесную дружбу. Я полагаю, что Японии следует серьезно пересмотреть свою политику в сфере безопасности в отношении Китая и России. Это становится для нас небезопасным", — написал один комментатор.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за решения США
Вчера, 16:18
"Это демонстрация силы. Сигнал американскому лидеру Дональду Трампу о том, что резкие движения по вопросу урегулирования украинского конфликта могут быть чреваты, ведь Москва и Пекин стоят плечом к плечу", — высказался другой.
"Китай понимает цели России. Он вовсе не считает конфликт, идущий на Украине, проявлением агрессии, как рассказывает нам всем Евросоюз. Полагаю, Индия придерживается схожей точки зрения", — отметил третий.
"Американское вооружение теряет эффективность. Россия продвигается вперед на фронте. НАТО нечего противопоставить этой стране — ядерный потенциал не сравним по величине и мощи", — заключили читатели.
Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, уделили внимание вопросам стратегического взаимодействия, международной повестки и торгово-экономического сотрудничества. Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в первой половине года.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Путин рассказал, как складывалась Россия
Вчера, 16:03
