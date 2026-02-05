https://ria.ru/20260205/peterburg-2072566226.html
Бабушка убитого мальчика из Петербурга пока определилась с датой похорон
Бабушка убитого мальчика из Петербурга пока определилась с датой похорон - РИА Новости, 05.02.2026
Бабушка убитого мальчика из Петербурга пока определилась с датой похорон
Дата похорон пропавшего в Санкт-Петербурге мальчика, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, пока не определена, сообщила его бабушка. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:52:00+03:00
2026-02-05T20:52:00+03:00
2026-02-05T20:52:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071853029_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17680b8db130f115b9920407947290ed.jpg
https://ria.ru/20260203/kriminal-2071927256.html
санкт-петербург
ленинградская область
красносельский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071853029_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_dab9865ce5c7e47db8a9479a6928cb20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ленинградская область, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бабушка убитого мальчика из Петербурга пока определилась с датой похорон
Бабушка убитого мальчика из Петербурга сообщила, что дата похорон не определена