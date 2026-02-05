Рейтинг@Mail.ru
Бабушка убитого мальчика из Петербурга пока определилась с датой похорон - РИА Новости, 05.02.2026
20:52 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/peterburg-2072566226.html
Бабушка убитого мальчика из Петербурга пока определилась с датой похорон
Дата похорон пропавшего в Санкт-Петербурге мальчика, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, пока не определена, сообщила его бабушка. РИА Новости, 05.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Дата похорон пропавшего в Санкт-Петербурге мальчика, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, пока не определена, сообщила его бабушка.
"Дату похорон обязательно напишем. Пока мы не знаем. Ждем. Какое тягостное ожидание", – написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В понедельник СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Уже во всем сознался". Что известно об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге
3 февраля, 14:08
 
