Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявил Песков
12:28 05.02.2026 (обновлено: 13:12 05.02.2026)
Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявил Песков
Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истекает в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
"Неотвеченной осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год даже после завершения срока действия этого документа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 4 февраля провели разговор в формате видеоконференции. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что в ситуации с истечением срока ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России
Вчера, 08:00
 
