В Амурской области полицейский спас пенсионерку из горящей квартиры
В Амурской области полицейский спас пенсионерку из горящей квартиры - РИА Новости, 05.02.2026
В Амурской области полицейский спас пенсионерку из горящей квартиры
Сотрудник полиции в Амурской области спас пенсионерку и её собаку с котом из горящей квартиры в Сковородине, сообщила пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 05.02.2026
В Амурской области полицейский спас пенсионерку из горящей квартиры
В Сковородине полицейский спас пенсионерку с собакой из горящей квартиры