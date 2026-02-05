Рейтинг@Mail.ru
В Амурской области полицейский спас пенсионерку из горящей квартиры - РИА Новости, 05.02.2026
16:25 05.02.2026
В Амурской области полицейский спас пенсионерку из горящей квартиры
В Амурской области полицейский спас пенсионерку из горящей квартиры
Сотрудник полиции в Амурской области спас пенсионерку и её собаку с котом из горящей квартиры в Сковородине, сообщила пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 05.02.2026
происшествия
амурская область
сковородино
сергей марков
амурская область
сковородино
В Амурской области полицейский спас пенсионерку из горящей квартиры

В Сковородине полицейский спас пенсионерку с собакой из горящей квартиры

© Фото : УМВД России по Амурской областиСтарший лейтенант полиции Сергей Марков, спасший пенсионерку и ее собаку с котом из горящей квартиры в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции в Амурской области спас пенсионерку и её собаку с котом из горящей квартиры в Сковородине, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Старший лейтенант полиции Сергей Марков оказался соседом пострадавшей женщины. В ночь с 30 на 31 января он почувствовал запах гари. Выйдя в подъезд, обнаружил, что из квартиры его соседки идет дым. Он немедленно вызвал экстренные службы.
"А после, оценив обстановку, проник в горящую квартиру через смежный балкон и в густом дыму обнаружил пенсионерку без сознания. Полицейский вынес женщину на балкон, где она пришла в себя. Также из задымленной квартиры он вынес домашних животных пожилой амурчанки – собаку и кота", - говорится в сообщении.

После этого Марков вместе с соседями, передавая ведра с водой, потушили пожар.
