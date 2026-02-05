https://ria.ru/20260205/muslimov-2072399422.html
Героя России Муслима Муслимова похоронили в Дагестане
Героя России Муслима Муслимова похоронили в Дагестане - РИА Новости, 05.02.2026
Героя России Муслима Муслимова похоронили в Дагестане
Погибшего на передовой Героя России Муслима Муслимова похоронили в родном поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:11:00+03:00
2026-02-05T11:11:00+03:00
2026-02-05T14:29:00+03:00
республика дагестан
сергей меликов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072459262_0:270:3088:2007_1920x0_80_0_0_845ce43369827fe5c9f5b15d710a93ae.jpg
республика дагестан
россия
республика дагестан, сергей меликов, россия
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Россия
МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Погибшего на передовой Героя России Муслима Муслимова похоронили в родном поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана, передает корреспондент РИА Новости.
Проводить героя в последний путь пришли около 300 человек. В церемонии участвовали родные бойца, военнослужащие, представители власти, земляки.
В понедельник глава Дагестана Сергей Меликов
сообщил о гибели Муслимова при исполнении воинского долга.
Также в четверг с минуты молчания в память о Муслимове началось совещание под руководством Меликова, сообщила пресс-служба главы региона. Он уточнил, что герой получил тяжелое ранение 30 января в ходе выполнения боевых задач. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.