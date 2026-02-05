Рейтинг@Mail.ru
Героя России Муслима Муслимова похоронили в Дагестане
11:11 05.02.2026 (обновлено: 14:29 05.02.2026)
Героя России Муслима Муслимова похоронили в Дагестане
Погибшего на передовой Героя России Муслима Муслимова похоронили в родном поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2026
Похороны Героя России Муслима Муслимова в селе Белиджи Дербентского района в Дагестане
Похороны Героя России Муслима Муслимова в селе Белиджи Дербентского района в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Погибшего на передовой Героя России Муслима Муслимова похоронили в родном поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана, передает корреспондент РИА Новости.
Проводить героя в последний путь пришли около 300 человек. В церемонии участвовали родные бойца, военнослужащие, представители власти, земляки.
Похороны Героя России Муслима Муслимова в селе Белиджи Дербентского района в Дагестане
Похороны Героя России Муслима Муслимова в селе Белиджи Дербентского района в Дагестане
В понедельник глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели Муслимова при исполнении воинского долга.
Также в четверг с минуты молчания в память о Муслимове началось совещание под руководством Меликова, сообщила пресс-служба главы региона. Он уточнил, что герой получил тяжелое ранение 30 января в ходе выполнения боевых задач. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
 
