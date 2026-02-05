Героя России Муслима Муслимова похоронили в Дагестане

Проводить героя в последний путь пришли около 300 человек. В церемонии участвовали родные бойца, военнослужащие, представители власти, земляки.

Также в четверг с минуты молчания в память о Муслимове началось совещание под руководством Меликова, сообщила пресс-служба главы региона. Он уточнил, что герой получил тяжелое ранение 30 января в ходе выполнения боевых задач. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.