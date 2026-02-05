Рейтинг@Mail.ru
15:47 05.02.2026
Сборник о вкладе республик СССР в победу над нацизмом представили в Москве
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Торжественная презентация серии документальных сборников "Республики – фронту 1941-1945", посвященных вкладу республик СССР в победу в Великой Отечественной войне, прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Каждая республика внесла бесценный вклад в общую Победу", - подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Совместно отстояв свою свободу и разгромив нацизм, наши деды и прадеды показали нам пример сплоченности и единства во имя жизни и процветания будущих поколений", - добавил он.
По словам Шойгу, работа, проделанная совместно с коллегами из стран СНГ, подтверждает, что "мы все искренне и с полной отдачей участвуем в продвижении объективной трактовки истории".
В рамках проекта в нынешнем году предстоит издать аналогичные сборники о вкладе украинцев и прибалтов в Победу, сообщил секретарь СБ РФ. "Важно отметить и участие в вооруженной борьбе с войсками вермахта и его союзников народов, населявших советскую Россию, Украинскую ССР и республики Прибалтики", - сказал Шойгу.
В заключение церемонии Шойгу передал тома сборника послам республик.
По словам Шойгу, сейчас на Западе идет беспрецедентное искажение истории и "в этой войне есть несколько путей". "Путь первый - это каждый день открывать новые фантазии - это мягко сказано, новые сочинения об искажении истории, прошлого Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, страдать, говорить: "Какие они негодяи, вот они написали то, они написали это, они сняли одно, они сняли другое". А есть другой путь - это каждый день нести, показывать, доказывать, рассказывать, как это было на самом деле", - подчеркнул он.
В рамках работы по продвижению объективной трактовки истории на постсоветском пространстве аппарат Совета безопасности РФ совместно с Минобрнауки, Российским историческим обществом (РИО) и Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) подготовили и издали серию документальных сборников "Республики – фронту 1941-1945", посвященных вкладу союзных республик СССР в общую победу в Великой Отечественной войне.
Пилотные экземпляры президент России Владимир Путин вручил главам государств-участников СНГ в рамках ежегодной неформальной встречи в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге.
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Никто не сможет принизить вклад советского народа в Победу, заявил Шойгу
6 мая 2025, 00:28
 
ОбществоРоссияСССРСанкт-ПетербургСергей ШойгуВладимир ПутинСНГРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
