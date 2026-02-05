Сборник о вкладе республик СССР в победу над нацизмом представили в Москве

В рамках проекта в нынешнем году предстоит издать аналогичные сборники о вкладе украинцев и прибалтов в Победу, сообщил секретарь СБ РФ. "Важно отметить и участие в вооруженной борьбе с войсками вермахта и его союзников народов, населявших советскую Россию, Украинскую ССР и республики Прибалтики", - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, сейчас на Западе идет беспрецедентное искажение истории и "в этой войне есть несколько путей". "Путь первый - это каждый день открывать новые фантазии - это мягко сказано, новые сочинения об искажении истории, прошлого Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, страдать, говорить: "Какие они негодяи, вот они написали то, они написали это, они сняли одно, они сняли другое". А есть другой путь - это каждый день нести, показывать, доказывать, рассказывать, как это было на самом деле", - подчеркнул он.