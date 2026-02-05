Премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова

МАДРИД, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал критику инициатив его правительства по регулированию социальных сетей со стороны американского миллиардера Илона Маска и основателя Telegram Павла Дурова, заявив, что "лай техноолигархов" свидетельствует о движении страны вперед.

Во вторник Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае объявил, что правительство страны запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. По словам Санчеса, соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение совета министров на следующей неделе. Он объяснил, что мера станет частью нормативного пакета, направленного на создание "здорового цифрового пространства" и борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ.

"Пусть техноолигархи лают, Санчо, - это знак того, что мы движемся вперед", - написал премьер в социальной сети X , сделав отсылку к роману Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот", героем которого является Санчо Панса.

Позицию главы правительства поддержал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, заявивший, что ключевая идея инициативы заключается в привлечении собственников цифровых платформ к ответственности. По его словам, введение гражданской или уголовной ответственности положит конец безнаказанности крупных технологических компаний.

Министр труда Йоланда Диас также выступила в защиту инициативы, заявив о намерении властей "сломать цифровые монополии" и вернуть контроль над технологиями обществу.

Ранее Маск, комментируя объявление о скором запрете соцсетей для детей младше 16 лет в Испании, назвал Санчеса тираном и предателем своего народа. В другой публикации миллиардер также назвал Санчеса "истинным фашистским диктатором".