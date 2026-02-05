Рейтинг@Mail.ru
Премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова
01:51 05.02.2026
Премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова
Премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова - РИА Новости, 05.02.2026
Премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова
Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал критику инициатив его правительства по регулированию социальных сетей со стороны американского миллиардера РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T01:51:00+03:00
2026-02-05T01:55:00+03:00
в мире
испания
дубай
педро санчес
павел дуров
илон маск
telegram
в мире, испания, дубай, педро санчес, павел дуров, илон маск, telegram
В мире, Испания, Дубай, Педро Санчес, Павел Дуров, Илон Маск, Telegram
Премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова

Педро Санчес: если Маск и Дуров лают, значит, Испания движется вперед

Педро Санчес
Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал критику инициатив его правительства по регулированию социальных сетей со стороны американского миллиардера Илона Маска и основателя Telegram Павла Дурова, заявив, что "лай техноолигархов" свидетельствует о движении страны вперед.
Во вторник Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае объявил, что правительство страны запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. По словам Санчеса, соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение совета министров на следующей неделе. Он объяснил, что мера станет частью нормативного пакета, направленного на создание "здорового цифрового пространства" и борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Маск назвал премьера Испании тираном
Вчера, 18:45
"Пусть техноолигархи лают, Санчо, - это знак того, что мы движемся вперед", - написал премьер в социальной сети X, сделав отсылку к роману Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот", героем которого является Санчо Панса.
Позицию главы правительства поддержал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, заявивший, что ключевая идея инициативы заключается в привлечении собственников цифровых платформ к ответственности. По его словам, введение гражданской или уголовной ответственности положит конец безнаказанности крупных технологических компаний.
Министр труда Йоланда Диас также выступила в защиту инициативы, заявив о намерении властей "сломать цифровые монополии" и вернуть контроль над технологиями обществу.
Ранее Маск, комментируя объявление о скором запрете соцсетей для детей младше 16 лет в Испании, назвал Санчеса тираном и предателем своего народа. В другой публикации миллиардер также назвал Санчеса "истинным фашистским диктатором".
Дуров, в свою очередь, заявил, что премьер Испании продвигает опасные правила, которые угрожают свободе в интернете и могут превратить страну в государство тотального контроля. Основатель Telegram заявил, что предлагаемые меры затрагивают не только несовершеннолетних, поскольку потребуют жесткой проверки возраста пользователей с использованием документов и биометрических данных, что, по его мнению, подрывает анонимность и создает условия для массового сбора информации. Дуров считает, что введение личной и уголовной ответственности для владельцев платформ приведет к чрезмерной цензуре, а размытые формулировки "ненависти" позволят властям ограничивать нежелательные мнения.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Макрон превращает ЕС в цифровой ГУЛАГ, заявил Дуров
24 декабря 2025, 21:32
 
В миреИспанияДубайПедро СанчесПавел ДуровИлон МаскTelegram
 
 
