"Интер" стал первым полуфиналистом Кубка Италии
05.02.2026
Футбол
 
01:06 05.02.2026
"Интер" стал первым полуфиналистом Кубка Италии
"Интер" стал первым полуфиналистом Кубка Италии
Миланский "Интер" обыграл "Торино" в четвертьфинале Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Интер" стал первым полуфиналистом Кубка Италии

"Интер" обыграл "Торино" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Миланский "Интер" обыграл "Торино" в четвертьфинале Кубка Италии по футболу.
Встреча в Монце завершилась победой "Интера" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Анж-Йоан Бонни (35-я минута) и Анди Диуф (47). У "Торино" отличился Сандро Куленович (57).
Кубок Италии
04 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Интер М
2 : 1
Торино
35‎’‎ • Анж-Йоан Бонни
(Иссьяка Камате)
47‎’‎ • Энди Диуф
(Маркус Тюрам)
57‎’‎ • Сандро Куленович
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" стал первым полуфиналистом турнира. В рамках 1/4 финала между собой сыграют "Наполи" и "Комо", "Аталанта" и "Ювентус", а также "Болонья" и римский "Лацио". Полуфинальные пары станут известны в результате жеребьевки.
Болельщики Интера - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
