"Интер" стал первым полуфиналистом Кубка Италии

Встреча в Монце завершилась победой "Интера" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Анж-Йоан Бонни (35-я минута) и Анди Диуф (47). У "Торино" отличился Сандро Куленович (57).

"Интер" стал первым полуфиналистом турнира. В рамках 1/4 финала между собой сыграют "Наполи" и "Комо", "Аталанта" и "Ювентус", а также "Болонья" и римский "Лацио". Полуфинальные пары станут известны в результате жеребьевки.