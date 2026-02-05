https://ria.ru/20260205/inter-2072342977.html
"Интер" стал первым полуфиналистом Кубка Италии
Миланский "Интер" обыграл "Торино" в четвертьфинале Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
футбол
спорт
сандро куленович
интер
торино
наполи
кубок италии
"Интер" обыграл "Торино" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу