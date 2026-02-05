Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали США не отказываться от инициативы России по ДСНВ
15:02 05.02.2026 (обновлено: 21:34 05.02.2026)
В Госдуме призвали США не отказываться от инициативы России по ДСНВ
В Госдуме призвали США не отказываться от инициативы России по ДСНВ - РИА Новости, 05.02.2026
В Госдуме призвали США не отказываться от инициативы России по ДСНВ
Предложение России о соблюдении принципов ДСНВ в течение года является сигналом уважения к стратегической безопасности в мире, президенту США Дональду Трампу от РИА Новости, 05.02.2026
в мире
россия
сша
дональд трамп
адальби шхагошев
владимир путин
госдума рф
договор снв-3
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп, адальби шхагошев, владимир путин, госдума рф, договор снв-3
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Адальби Шхагошев, Владимир Путин, Госдума РФ, Договор СНВ-3
В Госдуме призвали США не отказываться от инициативы России по ДСНВ

Шхагошев: шаг России по ДСНВ говорит об уважении к стратегической безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предложение России о соблюдении принципов ДСНВ в течение года является сигналом уважения к стратегической безопасности в мире, президенту США Дональду Трампу от него лучше не отказываться, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истекает в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
Вчера, 12:26
"На фоне факта о том, что российский ядерный потенциал серьезно модернизован, предложение России о соблюдении принципов ДСНВ в течение года - это самый простой и четкий сигнал уважения к стратегической безопасности в мире", - сказал Шхагошев.
Он отметил, что Путин в очередной раз конструктивно, без привычных для мира интриг, сделал ответственный шаг навстречу миру в мире.
"Для Трампа лучше от такого предложения не отказываться, продолжая двигаться к (Нобелевской - ред.) премии мира", - подчеркнул парламентарий.
Президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В США сделали заявление о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
Вчера, 12:12
 
