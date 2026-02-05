В Госдуме призвали США не отказываться от инициативы России по ДСНВ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предложение России о соблюдении принципов ДСНВ в течение года является сигналом уважения к стратегической безопасности в мире, президенту США Дональду Трампу от него лучше не отказываться, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истекает в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.

"На фоне факта о том, что российский ядерный потенциал серьезно модернизован, предложение России о соблюдении принципов ДСНВ в течение года - это самый простой и четкий сигнал уважения к стратегической безопасности в мире", - сказал Шхагошев

Он отметил, что Путин в очередной раз конструктивно, без привычных для мира интриг, сделал ответственный шаг навстречу миру в мире.

"Для Трампа лучше от такого предложения не отказываться, продолжая двигаться к (Нобелевской - ред.) премии мира", - подчеркнул парламентарий.