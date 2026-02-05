https://ria.ru/20260205/gosduma-2072473764.html
В Госдуме призвали США не отказываться от инициативы России по ДСНВ
В Госдуме призвали США не отказываться от инициативы России по ДСНВ
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предложение России о соблюдении принципов ДСНВ в течение года является сигналом уважения к стратегической безопасности в мире, президенту США Дональду Трампу от него лучше не отказываться, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истекает в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин
объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США
ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп
назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
"На фоне факта о том, что российский ядерный потенциал серьезно модернизован, предложение России о соблюдении принципов ДСНВ в течение года - это самый простой и четкий сигнал уважения к стратегической безопасности в мире", - сказал Шхагошев
.
Он отметил, что Путин в очередной раз конструктивно, без привычных для мира интриг, сделал ответственный шаг навстречу миру в мире.
"Для Трампа лучше от такого предложения не отказываться, продолжая двигаться к (Нобелевской - ред.) премии мира", - подчеркнул парламентарий.
Президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
в среду провели разговор в формате видеоконференции. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков
, российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.