Срок действия ДСНВ истек в четверг
00:09 05.02.2026 (обновлено: 01:04 05.02.2026)
Срок действия ДСНВ истек в четверг
Срок действия ДСНВ истек в четверг
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Москва до сих пор не получила официальный ответ он... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
договор снв-3
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, договор снв-3
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Договор СНВ-3
Срок действия ДСНВ истек в четверг

Действие ДСНВ истекает в четверг, предложения РФ по продлению остаются в силе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПусковой грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Пусковой грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пусковой грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Москва до сих пор не получила официальный ответ он Вашингтона на свою инициативу продолжить придерживаться ограничений, но будет действовать взвешенно и ответственно.
С 2018 года Россия неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия ДСНВ после 5 февраля 2021 года, и США в январе 2021 года пошли на пролонгацию договора на пять лет без предварительных условий, как это изначально предлагала российская сторона. Диалог Москвы и Вашингтона в рамках ДСНВ прервался после начала военной спецоперации на Украине. В августе 2022 года Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по ДСНВ из-за политики американцев.
Президент Владимир Путин 21 февраля 2023 года заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора. Двадцать восьмого февраля того же закон о приостановлении действия ДСНВ вступил в силу.
В сентябре 2025 года Путин объявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если Штаты ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times, комментируя ситуацию с прекращением действия ДСНВ, ответил словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
Официальный ответ от США на инициативу России по ДСНВ не поступил, заявил в среду журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в тот же день подчеркнул, что в такой ситуации Москва будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.
Во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.
Россия не будет направлять США демарши об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям, заявил в тот же день замглавы МИД Сергей Рябков. При этом Москва не собирается поддаваться на провокации и ввязываться в гонку вооружений после истечения срока действия ДСНВ, подчеркнул он.
В МИД накануне предупредили, что Россия учтет отсутствие ответа США на инициативу Путина по ДСНВ при определении политики в сфере стратегических вооружений. Стороны больше не связаны договором, и Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности. Вместе с тем Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога, подчеркнули на Смоленской площади.
Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.
Как писали СМИ, глава Белого дома Дональд Трамп назвал это предложение хорошей идеей.
