Срок действия ДСНВ истек в четверг

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Москва до сих пор не получила официальный ответ он Вашингтона на свою инициативу продолжить придерживаться ограничений, но будет действовать взвешенно и ответственно.

С 2018 года Россия неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия ДСНВ после 5 февраля 2021 года, и США в январе 2021 года пошли на пролонгацию договора на пять лет без предварительных условий, как это изначально предлагала российская сторона. Диалог Москвы и Вашингтона в рамках ДСНВ прервался после начала военной спецоперации на Украине . В августе 2022 года Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по ДСНВ из-за политики американцев.

Президент Владимир Путин 21 февраля 2023 года заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора. Двадцать восьмого февраля того же закон о приостановлении действия ДСНВ вступил в силу.

В сентябре 2025 года Путин объявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если Штаты ответят взаимностью.

Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times, комментируя ситуацию с прекращением действия ДСНВ, ответил словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай

Официальный ответ от США на инициативу России по ДСНВ не поступил, заявил в среду журналистам помощник президента Юрий Ушаков . Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в тот же день подчеркнул, что в такой ситуации Москва будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.

Во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.

Россия не будет направлять США демарши об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям, заявил в тот же день замглавы МИД Сергей Рябков . При этом Москва не собирается поддаваться на провокации и ввязываться в гонку вооружений после истечения срока действия ДСНВ, подчеркнул он.

В МИД накануне предупредили, что Россия учтет отсутствие ответа США на инициативу Путина по ДСНВ при определении политики в сфере стратегических вооружений. Стороны больше не связаны договором, и Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности. Вместе с тем Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога, подчеркнули на Смоленской площади.

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.

Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.

Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.