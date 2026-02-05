Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности по ЧП с детским садом в Дагестане
22:15 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/chp-2072573193.html
Появились новые подробности по ЧП с детским садом в Дагестане
Появились новые подробности по ЧП с детским садом в Дагестане - РИА Новости, 05.02.2026
Появились новые подробности по ЧП с детским садом в Дагестане
Детский сад в селе Параул в Дагестане, в котором десять детей отравились угарным газом, был развернут в одноэтажном доме без необходимых лицензий и разрешений... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T22:15:00+03:00
2026-02-05T22:15:00+03:00
Появились новые подробности по ЧП с детским садом в Дагестане

Меликов: детсад в Дагестане, в котором дети отравились газом, не имел лицензий

МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Детский сад в селе Параул в Дагестане, в котором десять детей отравились угарным газом, был развернут в одноэтажном доме без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов, заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.
В понедельник десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района с симптомами отравления угарным газом. Троих детей выписали из больницы к вечеру того же дня, остальных – в среду.
"Дети находились в одноэтажном доме, приспособленном под детский сад, без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Как получилось, что об этом не знали в управлении образования, в администрации района?" - приводит слова Меликова его пресс-служба.
Отмечается, что глава региона поручил объективно расследовать произошедшее с привлечением правоохранительных органов.
