Появились новые подробности по ЧП с детским садом в Дагестане
05.02.2026
Появились новые подробности по ЧП с детским садом в Дагестане
Детский сад в селе Параул в Дагестане, в котором десять детей отравились угарным газом, был развернут в одноэтажном доме без необходимых лицензий и разрешений
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
сергей меликов
республика дагестан
карабудахкентский район
2026
Появились новые подробности по ЧП с детским садом в Дагестане
Меликов: детсад в Дагестане, в котором дети отравились газом, не имел лицензий
МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Детский сад в селе Параул в Дагестане, в котором десять детей отравились угарным газом, был развернут в одноэтажном доме без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов, заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.
В понедельник десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района
с симптомами отравления угарным газом. Троих детей выписали из больницы к вечеру того же дня, остальных – в среду.
"Дети находились в одноэтажном доме, приспособленном под детский сад, без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Как получилось, что об этом не знали в управлении образования, в администрации района?" - приводит слова Меликова его пресс-служба.
Отмечается, что глава региона поручил объективно расследовать произошедшее с привлечением правоохранительных органов.