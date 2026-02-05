Появились новые подробности по ЧП с детским садом в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Детский сад в селе Параул в Дагестане, в котором десять детей отравились угарным газом, был развернут в одноэтажном доме без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов, заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.

"Дети находились в одноэтажном доме, приспособленном под детский сад, без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Как получилось, что об этом не знали в управлении образования, в администрации района?" - приводит слова Меликова его пресс-служба.