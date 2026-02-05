На популярных азиатских курортах не выявили случаи заражения вирусом Нипах

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Случаев заражения вирусом Нипах на популярных у россиян курортах в Азии по состоянию на 4 февраля не выявлено, но власти стран региона призывают туристов соблюдать меры предосторожности и проводят профилактику, включая температурный скрининг в аэропортах, выяснили корреспонденты РИА Новости.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Оба заболевших сейчас находятся на карантине в частной клинике штата, где они и работали. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур, Индонезию и другие, на фоне этих сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора.
После выявления заболевания правительство Индии в тесной координации с правительством Западной Бенгалии начало принимать оперативные и комплексные меры общественного здравоохранения в соответствии с установленными протоколами. Власти выявили 196 человек, контактировавших с заболевшими, и проверили их. Все анализы на вирус Нипах оказались отрицательными. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января также подтвердила, что случаев заболевания в Индии всего два, и никто из контактировавших с зараженными не заболел. На популярных у россиян курортах страны – Гоа и штате Керала – случаев заражения вирусом Нипах не отмечалось.
В Таиланде, который, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за 2025 год посетили около 1,9 миллиона российских туристов, департамент по контролю заболеваний минздрава в ежедневном докладе об эпидемиологической обстановке за 4 февраля сообщил, что на территории королевства пока не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом Нипах. Меры контроля по линии здравоохранения в международных аэропортах, в том числе сканирование температуры тела прибывших пассажиров дистанционными термометрами и проверки на другие симптомы заражения вирусом Нипах, продолжаются и будут продолжены далее, говорится в докладе.
Власти Шри-Ланки, которую жители России тоже часто выбирают для отдыха, заявили, что считают риск распространения вируса Нипах в островном государстве крайне низким. Секретарь министерства здравоохранения доктор Анил Джасингхе заявил, что в Шри-Ланке действует надежная система эпидемиологического надзора для быстрого выявления любых потенциальных случаев заболевания, и призвал общественность полагаться на официальные сообщения и проверенные источники для получения точной информации.
В Китае представители комитета по делам здравоохранения Пекина 3 февраля заявили, что случаев заражения вирусом Нипах на территории КНР не зафиксировано. В комитете отметили, что соответствующие ведомства Китая постоянно проводят оценку рисков и мониторинг, а также усиливают санитарный контроль в пунктах пропуска и систему раннего предупреждения эпидемий, чтобы не допустить завоз вируса Нипах в страну.
Вьетнам также продолжает осуществлять усиленный контроль симптомов простуды, типичных для заражения вирусом Нипах, в международных аэропортах Ханоя и Хошимина и проводит проверки готовности учреждений системы здравоохранения на случай появления лиц, зараженных этим вирусом. Однако случаев заражения вирусом Нипах в стране нет, передает государственное новостное агентство Вьетнама VNA со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики.
На территории Индонезии, которую, по данным главного управления иммиграции страны, за первые десять месяцев 2025 года посетили около 178,5 тысяч российских туристов, на сегодняшний день не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения вирусом Нипах, в том числе и на одном из наиболее популярных курортов страны - острове Бали. В целях профилактики индонезийские власти усилили санитарно-эпидемиологический контроль в международных аэропортах страны, в том числе в аэропорту "Нгурах-Рай" в Денпасаре. Для прибывающих пассажиров применяется температурный скрининг, а также расширен мониторинг состояния здоровья путешественников, следующих из стран повышенного эпидемиологического риска.
Администрация аэропорта Джакарты ранее сообщала РИА Новости о введении дополнительных мер контроля при приеме международных рейсов. Власти страны рекомендуют соблюдать базовые меры предосторожности — уделять внимание личной гигиене и избегать контактов с дикими животными.
Вирус Нипах относится к опасным зоонозным инфекциям и может передаваться от животных человеку, а также между людьми. ВОЗ называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
