Астроном объяснил, почему метеориты такие дорогие

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Метеориты, такие, как Алетай, который контрабандисты пытались вывезти из России, своей стоимостью обязаны составу, в котором много очень дорогих редкоземельных металлов, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

"Состав – там чаще всего находятся редкоземельные металлы, а они стоят огромных денег", - сказал Железнов.

Он добавил, что из России запрещён вывоз любых метеоритов. Однако в этом отношении, по словам астронома, законодательство в РФ более либеральное, чем в некоторых странах, так, в России отсутствует обязанность сдавать все найденные метеориты в музеи.

Кроме того, он обратил внимание на структуру метеорита Алетай – узоры из различных линий на его поверхности могли образоваться только в условиях космической среды, что только добавляет объекту ценности.