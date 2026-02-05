Рейтинг@Mail.ru
Астроном объяснил, почему метеориты такие дорогие
13:03 05.02.2026
Астроном объяснил, почему метеориты такие дорогие
Метеориты, такие, как Алетай, который контрабандисты пытались вывезти из России, своей стоимостью обязаны составу, в котором много очень дорогих редкоземельных... РИА Новости, 05.02.2026
Астроном объяснил, почему метеориты такие дорогие

Астроном Железнов: метеориты дорогие из-за редкоземельных металлов в составе

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Метеориты, такие, как Алетай, который контрабандисты пытались вывезти из России, своей стоимостью обязаны составу, в котором много очень дорогих редкоземельных металлов, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
"Состав – там чаще всего находятся редкоземельные металлы, а они стоят огромных денег", - сказал Железнов.
Он добавил, что из России запрещён вывоз любых метеоритов. Однако в этом отношении, по словам астронома, законодательство в РФ более либеральное, чем в некоторых странах, так, в России отсутствует обязанность сдавать все найденные метеориты в музеи.
Кроме того, он обратил внимание на структуру метеорита Алетай – узоры из различных линий на его поверхности могли образоваться только в условиях космической среды, что только добавляет объекту ценности.
Ранее пресс-служба ФТС России сообщила, что таможенники пресекли незаконный вывоз фрагмента метеорита Алетай весом более 2,5 тонны из России в Великобританию. Задекларированный как скульптура для ландшафтного дизайна стратегически важный товар обнаружили при сканировании сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Стоимость метеорита составляет около 323 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.
Метеорит приближается к планете Земля - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Астроном раскрыл, как часто на Землю падают крупные метеориты
11 октября 2025, 05:55
 
