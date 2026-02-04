Рейтинг@Mail.ru
Что говорил Жириновский об окончании СВО и судьбе Украины?
18:24 04.02.2026 (обновлено: 21:21 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/zhirinvoskiy-2072255546.html
Что говорил Жириновский об окончании СВО и судьбе Украины?
Что говорил Жириновский об окончании СВО и судьбе Украины?
Что говорил Жириновский об окончании СВО и судьбе Украины?
Особую актуальность приобретает один из ключевых хронологических прогнозов Владимира Жириновского — о том, что 2026 год станет точкой завершения нынешнего этапа РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:24:00+03:00
2026-02-04T21:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418532_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_d054516c41d2c39812c04ac437fda1b7.jpg
Что говорил Жириновский об окончании СВО и судьбе Украины?

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Особую актуальность приобретает один из ключевых хронологических прогнозов Владимира Жириновского — о том, что 2026 год станет точкой завершения нынешнего этапа острого противостояния и началом масштабной пересборки миропорядка.
Все ли учел в своем "предсказании" лидер ЛДПР?

Кричал об этом 30 лет

Первое, что необходимо понять, говоря о "пророчествах" Жириновского, — это их природа. Его дочь, Анастасия Боцан-Харченко, неоднократно настаивала, что ее отец не был провидцем.
"Он буквально кричал об этом почти 30 лет, — говорит Анастасия. — Но никто не хотел слушать. Теперь же все пишут о "пророчествах", хотя он просто работал аналитически".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова (Боцан-Харченко)
Дочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова (Боцан-Харченко) - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова (Боцан-Харченко)
Сила его предсказаний заключалась в попытке выстроить цельную, хотя и упрощенную до уровня телевизионного шоу модель мира. Жириновский отталкивался от базовой идеи о неизбежном крахе однополярной системы, установившейся после распада СССР, и возвращении к биполярной или многополярной конфигурации.
В его модели западная гегемония, основанная на институтах вроде НАТО и ЕС, рано или поздно должна была столкнуться с кризисом из-за внутренних противоречий и перенапряжения.

2026 год — начало масштабных изменений

Жириновский никогда не рассматривал события вокруг Украины как локальный конфликт. Для него это — неизбежная кульминация многолетнего давления и фундаментального противоречия между коллективным Западом и Россией. Его прогноз о 2026 годе как о переломном моменте носил не столько военный, сколько системно-политический характер.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Жириновский
Политик полагал, что к этому сроку ресурс прочности западных институтов будет критически истощен внутренними раздорами и экономическими трудностями. Он предсказывал, что 2026-й станет годом "великого обнуления" старых и нежизнеспособных альянсов на постсоветском пространстве. Финал противостояния он связывал с полной пересборкой региона.
Согласно его видению, должны были произойти три ключевых процесса: утрата легитимности искусственно созданных границ, окончательный демонтаж прежних экономических конструкций и формирование новой архитектуры евразийской безопасности, где Россия выступала бы главным гарантом и архитектором.
В архивах политика, как сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, даже был обнаружен документ с более детальной датировкой:
"А 2025-й — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040-м".
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУчастники патриотической акции на проспекте Ильича в Донецке
Участники патриотической акции на проспекте Ильича в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Участники патриотической акции на проспекте Ильича в Донецке
Это указывает на то, что Жириновский видел процесс как многоэтапный, где 2026 год — лишь начало масштабных изменений.

Встреча в Сочи и "три империи"

Оригинальность сценария Жириновского заключалась также в том, как он видел механизм урегулирования. Он был убежден, что ключевые решения будут приниматься не в Киеве, а за его пределами, в ходе прямых переговоров между сверхдержавами.
"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — заявлял политик.
Он предполагал, что Россия и США, исчерпав ресурс конфронтации, будут вынуждены сесть за стол переговоров для нового раздела сфер влияния. Экономическим следствием такой перестройки он считал резкий рост цен на нефть.
© Fotolia / raven Нефтяная промышленность
Нефтяная промышленность - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Fotolia / raven
Нефтяная промышленность
Параллельно Жириновский описывал и более широкую региональную динамику. В 2019 году он заявил:
"Сегодня на юге три империи возрождаются: иранская — персидская, османская — турецкая и российская. Мы должны встать, три глыбы, и заткнуть глотку всем нашим врагам и на Западе, и на Востоке".
Последнее десятилетие действительно показало резкую активизацию самостоятельной политики Ирана и Турции, которые все чаще действуют как региональные державы с собственными интересами, не всегда совпадающими с курсом Вашингтона или Брюсселя. Эта часть его анализа также находит подтверждение в реальности.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве
Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве

Украина в этой модели: "Зеленский — последний"

Один из самых жестких и обсуждаемых сегодня тезисов Жириновского касался будущего Украины. Он неоднократно утверждал, что Владимир Зеленский станет последним лидером страны в ее нынешнем виде. Этот прогноз вытекал из его общего неверия в жизнеспособность украинской государственности.
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Когда напряженность вокруг Украины достигла пика, Жириновский сравнил ситуацию с Карибским кризисом, подчеркнув, что мир вновь подошел к опасной черте прямого столкновения ядерных держав. В его логике Украина была не самостоятельным субъектом, а полем и инструментом в этом большом противостоянии, а потому ее судьба будет решена не в Киеве, а в результате глобальной договоренности или силового паритета.
 
 
 
