Что Жириновский говорил о конфликте и будущем Украины

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Жириновский говорил о грядущих событиях задолго до их свершения. Возвращение Крыма, усиление Китая, победа Обамы — многие его прогнозы сбылись. Но самые резонансные слова политика касались будущего России, переустройства мира и даты окончания конфликта.

Что именно предрекал лидер ЛДПР?

Не мистика, а анализ

О феномене пророчеств Жириновского высказывался сам Владимир Путин: "Прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике". Статистика подтверждает: многие предсказания политика нашли отражение в реальности.

Жириновский точно предсказал возвращение Крыма, победу Барака Обамы на президентских выборах США, усиление роли Китая в мировой политике. Были и ошибки, но ключевым в его наследии остается системность — способность видеть не отдельные события, а целостную картину будущего миропорядка.

Дочь политика Анастасия Боцан-Харченко настаивает : ее отец не был пророком и тем более гадалкой. По ее словам, все его резонансные заявления рождались не из интуитивных озарений.

По мнению политологов, сила его прогнозов заключалась не в эзотерике, а в глубоком, хотя и экстравагантно поданном, анализе глобальных процессов — Жириновский выстраивал модель мира, где западная гегемония сменяется биполярным или многополярным устройством.

Три империи на юге

Особое место в выступлениях политика занимала тема возрождения региональных держав. В 2019-м он заявил : "Сегодня на юге три империи возрождаются: иранская — персидская, османская — турецкая и российская. Мы должны встать, три глыбы, и заткнуть глотку всем нашим врагам и на западе, и на востоке".

Последнее десятилетие действительно показало активизацию региональной политики Ирана и Турции. Иран укрепляет влияние в Ираке, Сирии, Ливане через сеть союзников. Турция проводит самостоятельную политику в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, на Южном Кавказе. Эти страны все чаще действуют как региональные державы с собственными геополитическими интересами, не всегда совпадающими с позицией США или Евросоюза.

Главная идея выступления — о начале новой эры в международных отношениях, символически связанной с возвращением Крыма, — находит все больше подтверждений.

"Зеленский — последний"

Один из самых жестких тезисов Жириновского касался будущего Украины. Он утверждал, что Владимир Зеленский станет последним лидером страны в ее нынешнем виде — не веря в жизнеспособность существующей модели украинской государственности.

"Он буквально кричал об этом почти тридцать лет, — говорит Анастасия, дочь политика. — Но никто не хотел слушать. Теперь же все пишут о "пророческом", хотя он просто работал аналитически".

Когда напряженность вокруг Украины вышла на новый уровень, Владимир Жириновский сравнивал происходящее с Карибским кризисом, считая, что мир вновь приблизился к опасной черте прямого столкновения сверхдержав. В этой логике он подчеркивал: ключевые решения будут приниматься не в Киеве, а за его пределами.

Встреча в Сочи вместо Ялты

Одним из главных прогнозов политика была идея о радикальной перестройке мировой системы через переговоры двух сверхдержав.

"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — заявлял Жириновский.

Он видел будущее в формате нового раздела сфер влияния — не как в 1945-м в Ялте, а в современных реалиях, где Россия и США договариваются напрямую. Политик предсказывал экономические последствия такой перестройки: рост цен на нефть до 120 долларов за баррель, что дало бы России финансовое преимущество. Китай же, по его словам, в этот период мог оказаться в экономических трудностях.

Записка о воссоединении

В архивах политика обнаружили документ с датировкой грядущих событий: "2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040".

Текст обнародовал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, уточнив, что найденные предсказания — лишь часть архива.

Владимир Вольфович говорил о вооруженном противостоянии на Украине как о событии, которое станет поворотным для мировой политики. Лидер ЛДПР не рассматривал происходящее как локальный конфликт. Для него это был элемент глобального геополитического противостояния с участием России, Европы и Соединенных Штатов.

По его словам , противостояние пройдет через несколько острых фаз и завершится в 2026 году. Жириновский утверждал: украинский кризис станет проверкой на прочность для западных союзов и приведет к масштабным изменениям в мировой системе. Он предрекал ослабление старых политических и экономических структур, формирование новой конфигурации международных отношений.