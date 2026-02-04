https://ria.ru/20260204/ushakov-2072234418.html
Путин и Си Цзиньпин назвали партнерство России и КНР равноправным
Путин и Си Цзиньпин назвали партнерство России и КНР равноправным
Путин и Си Цзиньпин назвали партнерство России и КНР равноправным
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин констатировали, что партнерство РФ и Китая носит равноправный характер и не направлено против... РИА Новости, 04.02.2026
россия
китай
2026
Путин и Си Цзиньпин назвали партнерство России и КНР равноправным
