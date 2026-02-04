https://ria.ru/20260204/ushakov-2072232712.html
В некоторых регионах сложилась крайне взрывоопасная ситуация, заявил Ушаков
В целом в ряде регионов мира сложилась напряжённая и крайне взрывоопасная ситуация, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
