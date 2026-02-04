https://ria.ru/20260204/ushakov-2072231812.html
Ушаков рассказал о запланированных контактах РФ и КНР в 2026 году
Ушаков рассказал о запланированных контактах РФ и КНР в 2026 году - РИА Новости, 04.02.2026
Ушаков рассказал о запланированных контактах РФ и КНР в 2026 году
Контакты России и Китая по линии правительств и парламентов запланированы в 2026 году, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
Ушаков рассказал о запланированных контактах РФ и КНР в 2026 году
В 2026 г запланированы контакты по линии правительств и парламентов РФ и КНР