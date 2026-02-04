Рейтинг@Mail.ru
04.02.2026

Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Ирана
15:21 04.02.2026
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Ирана
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Ирана
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уделили особое внимание ситуации вокруг Ирана, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Ирана

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин уделили особое внимание ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уделили особое внимание ситуации вокруг Ирана, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Обсуждены, как я уже отмечал, многие другие международные проблемы. Особое внимание уделено напряженной ситуации вокруг Ирана", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
Вчера, 15:20
 
