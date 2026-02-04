https://ria.ru/20260204/ushakov-2072229329.html
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Ирана
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уделили особое внимание ситуации вокруг Ирана, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
иран
китай
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
россия
