Ушаков рассказал о товарообороте России и Китая

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Товарооборот России и КНР, несмотря на небольшое снижение в 2025 году, уже три года уверенно преодолевает планку в 200 миллиардов долларов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Товарооборот, несмотря на небольшое снижение в виду объективных и субъективных факторов, уже три года подряд с значительным запасом преодолевает планку в 200 миллиардов долларов", - сказал он журналистам.