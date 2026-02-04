https://ria.ru/20260204/ushakov-2072226757.html
Ушаков рассказал о товарообороте России и Китая
Ушаков рассказал о товарообороте России и Китая
Товарооборот России и КНР, несмотря на небольшое снижение в 2025 году, уже три года уверенно преодолевает планку в 200 миллиардов долларов, заявил помощник... РИА Новости, 04.02.2026
