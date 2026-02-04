https://ria.ru/20260204/ushakov-2072225669.html
Путин и Си Цзиньпин обменялись взглядами по отношениям с США
Путин и Си Цзиньпин обменялись взглядами по отношениям с США - РИА Новости, 04.02.2026
Путин и Си Цзиньпин обменялись взглядами по отношениям с США
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись взглядами по отношениям с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
Путин и Си Цзиньпин обменялись взглядами по отношениям с США
Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обменялись взглядами по отношениям с США