Рейтинг@Mail.ru
Россия является первой по поставкам нефти в Китай, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 04.02.2026 (обновлено: 15:27 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/ushakov-2072224784.html
Россия является первой по поставкам нефти в Китай, заявил Ушаков
Россия является первой по поставкам нефти в Китай, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
Россия является первой по поставкам нефти в Китай, заявил Ушаков
Россия является первой по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:13:00+03:00
2026-02-04T15:27:00+03:00
экономика
россия
китай
группа газ
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_0:1:2991:1683_1920x0_80_0_0_a685cff5a29e54a75b312f3a128ba2e3.jpg
https://ria.ru/20260204/kitay-2072226662.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_220:0:2808:1941_1920x0_80_0_0_07901456d9e7eca771f831b9b91b4ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, группа газ, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Группа ГАЗ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия является первой по поставкам нефти в Китай, заявил Ушаков

Ушаков: РФ является первой по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия является первой по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин и председатель КНИ Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции.
«
"Россия - первая по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай", - заявил Ушаков.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия и Китай выступили за сотрудничество на основе международного права
Вчера, 15:17
 
ЭкономикаРоссияКитайГруппа ГАЗЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала