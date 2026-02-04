https://ria.ru/20260204/ushakov-2072224784.html
Россия является первой по поставкам нефти в Китай, заявил Ушаков
Россия является первой по поставкам нефти в Китай, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
Россия является первой по поставкам нефти в Китай, заявил Ушаков
Россия является первой по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
Ушаков: РФ является первой по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай