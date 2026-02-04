https://ria.ru/20260204/ushakov-2072224505.html
Россия и Китай могут положиться друг на друга, заявил Ушаков
Россия и Китай могут положиться друг на друга, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
Россия и Китай могут положиться друг на друга, заявил Ушаков
Россия и Китай действуют "спина к спине" и могут положиться друг на друга, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:13:00+03:00
2026-02-04T15:13:00+03:00
2026-02-04T15:13:00+03:00
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057223245_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_54f3b684400b3c3b462e64404efc95d3.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072147485.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057223245_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_487193457b76089d6d87bd590e7e9920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай могут положиться друг на друга, заявил Ушаков
Ушаков: Россия и Китай действуют спина к спине и могут положиться друг на друга