Ушаков рассказал подробности о переговорах Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели содержательные переговоры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«
"Вновь констатировали, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между двумя странами находится на беспрецедентном уровне".
Так, значительное внимание они уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. Как рассказал помощник главы государства, товарооборот России и Китая уже три года уверенно преодолевает планку в 200 миллиардов долларов, несмотря на небольшое снижение в 2025-м. Москва и Пекин намерены и дальше развивать связи в экономике, в том числе в энергетике.
«
"Россия — первая по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай".
Ушаков отметил, что Россия и КНР действуют "спина к спине" и могут положиться друг на друга.
«
"В целом в 2025 году лидеры двух стран общались часто и плодотворно. Такие контакты, личные контакты, естественно, будут продолжены, причем с не меньшей интенсивностью".
Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в первой половине года. Помимо этого, как напомнил помощник президента, в середине июля Москва и Пекин отметят 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«
"Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период".
При этом партнерство между странами не направлено против кого-либо: они согласованно действуют на мировой арене и выступают за равноправное сотрудничество на основе международного права. Вместе с тем во многих регионах сложилась напряженная и крайне взрывоопасная ситуация, поэтому международная повестка также стала важной частью состоявшегося диалога:
— Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны разработать новый грандиозный план по развитию сотрудничества;
— председатель КНР поддержал консультации России, США и Украины по безопасности, ведущиеся в Абу-Даби;
— он также проинформировал Путина об отношениях между Пекином и Токио;
— российский лидер, со своей стороны, вновь поддержал линию КНР в отношении Тайваня;
— Путин и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы сохранить уровень сотрудничества с Венесуэлой и Кубой;
— особое внимание они уделили напряженной ситуации вокруг Ирана;
— оба лидера видят открывающиеся возможности в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа:
«
"Наши подходы и здесь практически совпадают".
— Путин подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно на основе анализа обстановки:
«
"Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025-го продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил".
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
Беседа продолжалась почти полтора часа. По словам Ушакова, разговор был теплым, дружеским и позволил подтвердить стратегические приоритеты работы в обозримом будущем. Он отметил, что переговоры лидеров перед китайским Новым годом стали хорошей традицией: они прошли уже в шестой раз. Путин и Си Цзиньпин завершили созвон пожеланиями успехов в наступившем году.