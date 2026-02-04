Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал подробности о переговорах Путина и Си Цзиньпина
15:12 04.02.2026 (обновлено: 19:08 04.02.2026)
Ушаков рассказал подробности о переговорах Путина и Си Цзиньпина
Ушаков рассказал подробности о переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.02.2026
Ушаков рассказал подробности о переговорах Путина и Си Цзиньпина
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели содержательные переговоры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:12:00+03:00
2026-02-04T19:08:00+03:00
в мире
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
россия
китай
2026-02-04T15:12
true
PT11M16S
Си Цзиньпин: "Китайско-российские отношения вступают в новый этап"
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин в разговоре с Путиным. По его словам, Москва и Пекин должны разработать новый грандиозный план развития этих отношений.
2026-02-04T15:12
true
PT0M55S
Путин и Си Цзиньпин говорят по видеосвязи в преддверии китайского Нового года
Президент России отметил прочное и поступательное развитие отношений России и КНР во всех отраслях. Еще заявления Путина: 🔹Экономическое сотрудничество России и КНР в 2025-м стабильно развивалось. 🔹Характер взаимодействия Москвы и Пекина в области энергетики имеет взаимовыгодный и стратегический характер. 🔹Товарооборот России и Китая три года подряд преодолевает отметку в 200 миллиардов долларов. 🔹Путин заверил Си Цзиньпина в твердой поддержке усилий Москвы и Пекина по поддержанию суверенитета, безопасности и процветания обеих стран. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-02-04T15:12
true
PT1M06S
в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
© РИА Новости / POOL | Владимир Путин проводит переговоры с Си Цзиньпином
Владимир Путин проводит переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит переговоры с Си Цзиньпином
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели содержательные переговоры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«
"Вновь констатировали, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между двумя странами находится на беспрецедентном уровне".
омощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента
Так, значительное внимание они уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. Как рассказал помощник главы государства, товарооборот России и Китая уже три года уверенно преодолевает планку в 200 миллиардов долларов, несмотря на небольшое снижение в 2025-м. Москва и Пекин намерены и дальше развивать связи в экономике, в том числе в энергетике.
«
"Россия — первая по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай".
омощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента
Ушаков отметил, что Россия и КНР действуют "спина к спине" и могут положиться друг на друга.
«
"В целом в 2025 году лидеры двух стран общались часто и плодотворно. Такие контакты, личные контакты, естественно, будут продолжены, причем с не меньшей интенсивностью".
омощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента
Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в первой половине года. Помимо этого, как напомнил помощник президента, в середине июля Москва и Пекин отметят 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«
"Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период".
омощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента
При этом партнерство между странами не направлено против кого-либо: они согласованно действуют на мировой арене и выступают за равноправное сотрудничество на основе международного права. Вместе с тем во многих регионах сложилась напряженная и крайне взрывоопасная ситуация, поэтому международная повестка также стала важной частью состоявшегося диалога:
— Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны разработать новый грандиозный план по развитию сотрудничества;
— председатель КНР поддержал консультации России, США и Украины по безопасности, ведущиеся в Абу-Даби;
— он также проинформировал Путина об отношениях между Пекином и Токио;
— российский лидер, со своей стороны, вновь поддержал линию КНР в отношении Тайваня;
— Путин и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы сохранить уровень сотрудничества с Венесуэлой и Кубой;
— особое внимание они уделили напряженной ситуации вокруг Ирана;
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина
Вчера, 13:21
— оба лидера видят открывающиеся возможности в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа:
«
"Наши подходы и здесь практически совпадают".
омощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента
— Путин подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно на основе анализа обстановки:
«

"Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025-го продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил".

омощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
Беседа продолжалась почти полтора часа. По словам Ушакова, разговор был теплым, дружеским и позволил подтвердить стратегические приоритеты работы в обозримом будущем. Он отметил, что переговоры лидеров перед китайским Новым годом стали хорошей традицией: они прошли уже в шестой раз. Путин и Си Цзиньпин завершили созвон пожеланиями успехов в наступившем году.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин рассказал, как в России отмечают китайский Новый год
Вчера, 13:36
 
В миреРоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинЮрий Ушаков
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
