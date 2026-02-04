Рейтинг@Mail.ru
Ушаков заявил о развитии гуманитарного взаимодействия России и Китая
15:11 04.02.2026 (обновлено: 15:38 04.02.2026)
Ушаков заявил о развитии гуманитарного взаимодействия России и Китая
Ушаков заявил о развитии гуманитарного взаимодействия России и Китая
Гуманитарный трек взаимодействия России и Китая развивается активно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гуманитарный трек взаимодействия России и Китая развивается активно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции в среду.
"В целом, гуманитарный трек двухсторонних взаимодействий развивается весьма активно, способствует сближению народов двух стран", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков рассказал об особой традиции в переговорах Путина и Си Цзиньпина
РоссияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
