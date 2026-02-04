https://ria.ru/20260204/ushakov-2072224073.html
Ушаков заявил о развитии гуманитарного взаимодействия России и Китая
Ушаков заявил о развитии гуманитарного взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 04.02.2026
Ушаков заявил о развитии гуманитарного взаимодействия России и Китая
Гуманитарный трек взаимодействия России и Китая развивается активно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:11:00+03:00
2026-02-04T15:11:00+03:00
2026-02-04T15:38:00+03:00
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
