СМИ: глава ЕК отправится в Австралию для заключения торговой сделки

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отправится в этом месяце в Австралию для заключения сделки в области безопасности и торговли, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. знакомый с ходом переговоров.
"Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Австралию в этом месяце для заключения соглашения по вопросам безопасности и торговли", - говорится в материале издания.
По словам другого источника, поездка главы ЕК состоится после встречи на следующей неделе еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича с министром торговли Австралии Доном Фарреллом.
Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Австралией и Европейским союзом начались в 2018 году, но через три года были приостановлены из-за ухудшения отношений между Канберрой и Парижем на фоне заключения первой соглашения о строительстве атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS с США и Великобританией. Позже, в 2022 году, с приходом нового правительства в Австралии стороны вернулись к обсуждению торгового соглашения с ЕС, но с тех пор никаких результатов не было достигнуто. Основной причиной затруднения в переговорном процессе стало отсутствие доступа ряда наименований австралийской продукции на европейский рынок из-за несоответствия торговых марок товаров.
В начале апреля 2025 года на фоне введения США таможенных пошлин Фаррелл заявил, что Австралия и Европейский союз ускорят переговоры о заключении торгового соглашения.