Си Цзиньпин пригласил Путина принять участие в саммите АТЭС в ноябре - РИА Новости, 04.02.2026
15:17 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/sammit-2072226895.html
Си Цзиньпин пригласил Путина принять участие в саммите АТЭС в ноябре
Си Цзиньпин пригласил Путина принять участие в саммите АТЭС в ноябре

Си Цзиньпин пригласил Путина принять участие в форуме АТЭС в Шэньчжэне в ноябре

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Шэньчжэнь в ноябре, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Лидер КНР также пригласил президента России принять участие в саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южно-китайском городе Шэньчжэнь в ноябре", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Ушаков оценил разговор Путина и Си Цзиньпина
Заголовок открываемого материала