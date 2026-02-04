Рейтинг@Mail.ru
Россия поддержала линию Китая в отношении Тайваня - РИА Новости, 04.02.2026
15:26 04.02.2026
Россия поддержала линию Китая в отношении Тайваня
Россия вновь поддержала линию КНР в отношении Тайваня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
в мире, россия, китай, тайвань, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Тайвань, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия поддержала линию Китая в отношении Тайваня

Ушаков заявил, что Россия поддержала линию Китая в отношении Тайваня

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия вновь поддержала линию КНР в отношении Тайваня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С российской стороны была вновь высказана поддержка принципиальной линии КНР в отношении Тайваня", - сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Глава минфина США предрек апокалипсис в случае блокады Тайваня
20 января, 18:21
 
