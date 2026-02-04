https://ria.ru/20260204/rossija-2072231405.html
Россия поддержала линию Китая в отношении Тайваня
Россия поддержала линию Китая в отношении Тайваня - РИА Новости, 04.02.2026
Россия поддержала линию Китая в отношении Тайваня
Россия вновь поддержала линию КНР в отношении Тайваня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:26:00+03:00
2026-02-04T15:26:00+03:00
2026-02-04T15:26:00+03:00
в мире
россия
китай
тайвань
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2069121096.html
россия
китай
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, тайвань, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Тайвань, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия поддержала линию Китая в отношении Тайваня
Ушаков заявил, что Россия поддержала линию Китая в отношении Тайваня