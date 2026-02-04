Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай будут отстаивать историческую правду, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/rossija-2072226251.html
Россия и Китай будут отстаивать историческую правду, заявил Ушаков
Россия и Китай будут отстаивать историческую правду, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
Россия и Китай будут отстаивать историческую правду, заявил Ушаков
Россия и Китай намерены отстаивать историческую правду, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:16:00+03:00
2026-02-04T15:16:00+03:00
в мире
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072147485.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай будут отстаивать историческую правду, заявил Ушаков

Ушаков: РФ и КНР будут хранить память о подвигах времен ВОВ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай намерены отстаивать историческую правду, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
​Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином состоялись в формате видеоконференции в среду.
"И Россия, и Китай намерены впредь отстаивать историческую правду, хранить память о подвигах наших отцов и дедов в те суровые годы (Великой Отечественной войны - ред.)", - рассказал Ушаков журналистам по итогам переговоров.
Видеоконференция Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин и Си Цзиньпин определили будущее отношений России и Китая
Вчера, 12:25
 
В миреРоссияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала