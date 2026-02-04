Путин поручил разработать учебники по русскому языку для новых регионов

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и использовать их во внеурочной деятельности.