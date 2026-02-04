Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать учебники по русскому языку для новых регионов - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 04.02.2026 (обновлено: 18:16 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/putin-2072286992.html
Путин поручил разработать учебники по русскому языку для новых регионов
Путин поручил разработать учебники по русскому языку для новых регионов - РИА Новости, 04.02.2026
Путин поручил разработать учебники по русскому языку для новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:13:00+03:00
2026-02-04T18:16:00+03:00
владимир путин
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072287386.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил разработать учебники по русскому языку для новых регионов

Путин поручил разработать учебные пособия по русскому языку для новых регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и использовать их во внеурочной деятельности.
Соответствующий перечень поручений Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить разработку специальных учебных пособий по русскому языку для обучающихся общеобразовательных организаций указанных субъектов Российской Федерации и использование таких пособий при реализации внеурочной деятельности", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года и до 1 сентября 2027 года, ответственные - глава Минпросвещения Сергей Кравцов, советник президента РФ Елена Ямпольская, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы
Вчера, 18:14
 
Владимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала