Путин поручил разработать учебники по русскому языку для новых регионов

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и использовать их во внеурочной деятельности.
"Минпросвещения России совместно с советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить разработку специальных учебных пособий по русскому языку для обучающихся общеобразовательных организаций указанных субъектов Российской Федерации и использование таких пособий при реализации внеурочной деятельности", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года и до 1 сентября 2027 года, ответственные - глава Минпросвещения Сергей Кравцов, советник президента РФ Елена Ямпольская, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.