Путин и Си Цзиньпин решили и дальше развивать связи России и КНР

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ходе разговора президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина была поставлена задача по дальнейшему развитию связей России и Китая, в том числе в сфере энергетики, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.