Путин и Си Цзиньпин отметили востребованность механизма консультаций

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин согласились, что постоянно действующий механизм двусторонних консультаций между РФ и КНР по всем линиям востребован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.