Путин планирует принять участие в саммите АТЭС в Шеньчжене, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
15:30 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/putin-2072233412.html
Путин планирует принять участие в саммите АТЭС в Шеньчжене, заявил Ушаков
Путин планирует принять участие в саммите АТЭС в Шеньчжене, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
Путин планирует принять участие в саммите АТЭС в Шеньчжене, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин будет готов принять участие в саммите стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шеньчжене осенью... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:30:00+03:00
2026-02-04T15:30:00+03:00
Путин планирует принять участие в саммите АТЭС в Шеньчжене, заявил Ушаков

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет готов принять участие в саммите стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шеньчжене осенью текущего года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России и председатель КНИ Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. Председатель КНР в ходе разговора пригласил президента России принять участие в саммите АТЭС в Шеньчжене в ноябре.
«
"Россия поддерживает деятельность китайского председательства в АТЭС и, конечно, наш президент будет готов принять участие во встрече в Шеньчжене", - сказал Ушаков журналистам по итогам беседы Путина и Си Цзиньпина.
