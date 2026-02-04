Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги года, заявил Ушаков

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Лидеры в дружеском и доверительном ключе подвели итоги прошедшего года", - сказал он журналистам.