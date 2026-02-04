Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин высказались за сохранение сотрудничества с Венесуэлой
15:23 04.02.2026 (обновлено: 15:32 04.02.2026)
Путин и Си Цзиньпин высказались за сохранение сотрудничества с Венесуэлой
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин высказались за то, чтобы сохранить уровень сотрудничества с Венесуэлой и Кубой, сообщил помощник... РИА Новости, 04.02.2026
в мире, россия, венесуэла, куба, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
В мире, Россия, Венесуэла, Куба, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин высказались за то, чтобы сохранить уровень сотрудничества с Венесуэлой и Кубой, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции.
"Лидеры сверили подходы по обстановке вокруг Венесуэлы и Кубы. Высказались за то, чтобы сохранить наработанный нашими странами уровень сотрудничества с Каракасом и Гаваной", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Ушаков рассказал об особой традиции в переговорах Путина и Си Цзиньпина
В мире, Россия, Венесуэла, Куба, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
 
 
