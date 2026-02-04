Рейтинг@Mail.ru
04.02.2026
15:20 04.02.2026
Путин подчеркнул, что с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно
Путин подчеркнул, что с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и...
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
Путин подчеркнул, что с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно

Путин заявил, что РФ будет действовать взвешенно в ситуации с истечением ДСНВ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции.
"Президент обратил внимание, что завтра, 5 февраля, истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил. Владимир Путин подчеркнул, что в этой ситуации мы будем действовать взвешенно и ответственно на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
США не ответили на инициативу России по ДСНВ, заявил Ушаков
РоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинЮрий Ушаков
 
 
