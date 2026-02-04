https://ria.ru/20260204/putin-2072228358.html
Путин подчеркнул, что с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:20:00+03:00
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
