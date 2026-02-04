Рейтинг@Mail.ru
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
15:20 04.02.2026
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в первой половине 2026 года, сообщил помощник главы государства... РИА Новости, 04.02.2026
китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в первой половине 2026 года, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Председатель Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято. Сроки и детали будут согласованы дополнительно", - сказал Ушаков журналистам.
В Кремле рассказали о главной части беседы Путина и Си Цзиньпина
КитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Заголовок открываемого материала