https://ria.ru/20260204/putin-2072227995.html
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай - РИА Новости, 04.02.2026
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в первой половине 2026 года, сообщил помощник главы государства... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:20:00+03:00
2026-02-04T15:20:00+03:00
2026-02-04T15:20:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072170640_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_2171c5f65b7cfb0f66f2c5b651b459ad.jpg
https://ria.ru/20260204/beseda-2072177077.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072170640_509:0:3240:2048_1920x0_80_0_0_aeeee3b8cd628174f9cac338ecb5f0b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в первой половине года