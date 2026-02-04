https://ria.ru/20260204/putin-2072227301.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили диалог на межведомственном уровне
Путин и Си Цзиньпин обсудили диалог на межведомственном уровне - РИА Новости, 04.02.2026
Путин и Си Цзиньпин обсудили диалог на межведомственном уровне
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились активизировать диалог РФ и Китая на межведомственном уровне для оперативного обмена... РИА Новости, 04.02.2026
в мире
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
россия
китай
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили диалог на межведомственном уровне
Россия и КНР договорились активизировать диалог на межведомственном уровне