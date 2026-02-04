Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин обсудили диалог на межведомственном уровне - РИА Новости, 04.02.2026
15:18 04.02.2026
Путин и Си Цзиньпин обсудили диалог на межведомственном уровне
Путин и Си Цзиньпин обсудили диалог на межведомственном уровне
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились активизировать диалог РФ и Китая на межведомственном уровне для оперативного обмена... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:18:00+03:00
2026-02-04T15:18:00+03:00
в мире
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили диалог на межведомственном уровне

Россия и КНР договорились активизировать диалог на межведомственном уровне

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились активизировать диалог РФ и Китая на межведомственном уровне для оперативного обмена информацией, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"В этой связи Владимир Путин и Си Цзиньпинь согласились, что востребованы постоянно действующие механизмы двухсторонних консультаций по всем линиям: Советов безопасности, министерств национальных дел, оборонных ведомств, которые укрепляли бы их личные общения, то есть личное общение лидеров. Речь идет об оперативной сверке и согласовании подходов по актуальным, в том числе чувствительным сюжетам для своевременного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Условно активизировать такой профессиональный диалог", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Ушаков оценил разговор Путина и Си Цзиньпина
В миреРоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинЮрий Ушаков
 
 
Заголовок открываемого материала