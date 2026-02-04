Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай
15:16 04.02.2026 (обновлено: 15:27 04.02.2026)
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай

Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции.
"В ходе разговора председатель Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято, сроки и детали будут согласованы дополнительно", - сказал Ушаков журналистам.
Последняя очная встреча лидеров проходила в сентябре 2025 года, когда российский президент находился в Китае с четырехдневным визитом. Тогда Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия и Китай будут отстаивать историческую правду, заявил Ушаков
Заголовок открываемого материала