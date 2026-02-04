https://ria.ru/20260204/putin-2072226423.html
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай - РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:16:00+03:00
2026-02-04T15:16:00+03:00
2026-02-04T15:27:00+03:00
в мире
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072171840_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_76f4504220d2decc5e0ab869dcbd4896.jpg
https://ria.ru/20260204/rossija-2072226251.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072171840_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_795e017548ba7dbf344d28bf2f6da5e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году