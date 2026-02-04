Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчину арестовали за шапку с украинским трезубцем - РИА Новости, 04.02.2026
16:39 04.02.2026
В Петербурге мужчину арестовали за шапку с украинским трезубцем
В Петербурге мужчину арестовали за шапку с украинским трезубцем
санкт-петербург
россия
ленинградская область
происшествия
2026
санкт-петербург, россия, ленинградская область, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Происшествия
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Десять суток административного ареста получил мужчина, который проехал в метро Петербурга в шапке с украинским трезубцем, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Руслана Файзуллина за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток с конфискацией шапки", - сообщает пресс-служба.
Как добавили в судебной пресс-службе, 29 января в ходе осмотра интернет-ресурса сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что гражданин РФ Файзуллин совершил действия, направленные на пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики или символики нацистской организации. "Указанные действия выразились в том, что в социальной сети "ВКонтакте" на одном из каналов размещен пост, который содержит одну фотографию и текстовый материал. На фотографии изображен мужчина, который находится в вагоне метрополитена, одетый в куртку с изображением флага США, а также в головном уборе синего цвета, на котором размещено изображение эмблемы в виде украинского трезубца желтого цвета, в нарушение требований Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" и Федерального закона "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - уточнили в пресс-службе судов.
Сам Файзуллин вину не признал, не согласился с трактовкой произошедшего, он сообщил, что о запрете орнамента ему известно не было и он приобрел шапку "с целью подчеркнуть свои этническо-культурные корни".
Санкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьПроисшествия
 
 
