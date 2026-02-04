В Петербурге мужчину арестовали за шапку с украинским трезубцем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Десять суток административного ареста получил мужчина, который проехал в метро Петербурга в шапке с украинским трезубцем, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сам Файзуллин вину не признал, не согласился с трактовкой произошедшего, он сообщил, что о запрете орнамента ему известно не было и он приобрел шапку "с целью подчеркнуть свои этническо-культурные корни".